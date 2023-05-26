«القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي روسي يستهدف مستشفى شرق أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مقتل شخصًا على الأقل وإصابة 15 آخرين في هجوم صاروخي روسي استهدف مستشفى بمدينة دنيبرو، شرق أوكرانيا اليوم، واصفًا الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف التي تحدد كيفية معاملة الجنود والمدنيين في الحرب.

الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 صواريخ

فيما أعلن مسؤولون أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 صواريخ وأكثر من 20 طائرة مسيرة روسية في هجمات ليلية على العاصمة كييف ودنيبرو والمناطق الشرقية، وأظهرت لقطات فيديو مبنى مدمرًا يتصاعد منه الدخان، فيما تجري عمليات البحث والإنقاذ وسط تضرر جزء كبير من الطابق العلوي في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

روسيا تنفي ارتكاب جرائم في أوكرانيا

بينما كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «هجوم صاروخي روسي آخر، جريمة أخرى ضد الإنسانية، دُمرت أبنية مستشفى للأمراض النفسية وعيادة بيطرية في مدينة دنيبرو، قُتل شخص وأصيب 15 حتى الآن»، فيما تنفي روسيا الاتهامات المتكررة بارتكاب جنودها جرائم حرب في أوكرانيا.