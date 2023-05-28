أرخص أماكن الخروجات والفسحة في دمياط خلال إجازة الصيف.. على قد الإيد

تستعد معظم الأسر المصرية للتجهيز لخروجات وفسح إجازة الصيف عقب انتهاء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة، لتختار كل أسرة أماكن الخروجات المناسبة، وفقا للإمكانيات المادية وتتميز محافظة دمياط بالعديد من الوجهات الترفيهية والسياحية التي يمكن زيارتها خلال إجازة الصيف، ومنها مدينة رأس البر السياحية وحديقة بنت الشاطئ والحديقة المركزية.

أماكن الخروجات المناسبة في إجازة الصيف بدمياط

وتستعرض «الوطن» أماكن الخروجات المناسبة فى إجازة الصيف بدمياط بأرخص الأسعار، كالآتي:

حديقة بنت الشاطئ

حديقة بنت الشاطئ بدمياط القديمة «العاصمه» من المناطق الجاذبه للزائرين كونها تقع بقلب المدينة وتعد أيضا واحدة من أهم المتنزهات ذات الأشجار، ومن أماكن الجلوس للشباب والأطفال وكبار السن وطوال إجازة الصيف تستقبل الزائرين خلال الأسبوع بسعر التذكرة جنيهان فقط، والخميس والجمعة مجانا.

منطقة اللسان برأس البر

تعد منطقة اللسان من أشهر الأماكن السياحية التى أقيمت على الساحل الشمالى بمصيف رأس البر، وهي مكان مميز لمحبي الخروج والتنزه في أوقات الغروب وتضم منطقة اللسان بجانب الكورنيش أماكن واسعة للجلوس مجانا طوال إجازة الصيف.

الحديقة المركزية الدولية

تعد من أجمل الأماكن فى مدينة دمياط الجديدة، ومن أشهر أماكن التنزه وواحدة من الحدائق الكبرى في مصر، وتبلغ مساحتها نحو 55 فدانا.

وتحتوىي على مساحات خضراء شاسعة ومزودة بمنطقة ألعاب للأطفال «مدينة الملاهى»، وتستقبل الزائرين طوال إجازة الصيف، وسعر التذكرة داخل الحديقة 3 جنيهات فقط فضلا عن موقعها وسط مدينة دمياط الجديدة بالقرب من كافة الخدمات.