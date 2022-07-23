إقبال جماهيري على فعاليات «صيف بلدنا» بمصايف دمياط ورأس البر وبلطيم

توافدت أعداد كبيرة من المصطافين بشواطئ رأس البر ودمياط الجديدة وجمصه بأعداد كبير على فعاليات اليوم الثانى من «صيف بلدنا» التى تقام برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فى إطار حرص وزارة الثقافة على التواصل مع الجماهير وتوصيل الخدمات الثقافية والفنية فى أماكن تجمعاتهم.

وواصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم برنامج «صيف بلدنا»، الذي تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بمشاركة فرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وبحضور عمرو فرج مدير عام الإقليم.

«صيف بلدنا» في المواقع الثقافية

وقال بيان صادر عن قصور الثقافة: قدمت بمصيف مدينة رأس البر فقرة شعرية للشاعر أحمد راضي اللاوندى، أعقبها تقديم فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستغراضية من تدريب وإخراج ياسر عثمان، منها «لموا الشباك، الحجالة، كامب شيزار، التنورة، الحصان، البنت الإسكندرانية، الفرح الإسكندراني».

وعلى مسرح بلطيم قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الشعبية وهي «الحضرة، غزل فلاحى، انشاد من الفنان احمد سعادة، افراح الحصاد، التنورة» بقيادة الفنان إبراهيم عبد المقصود.

عروض فنية لأوبرا عربي بدمياط الجددية

وفي مدينة دمياط الجديدة قدمت فرقة أوبرا عربي عدة فقرات من عروضها الفنية بقيادة محمد مصطفى، فقدمت استكشات «ريا وسكينة، حتشبسوت، اللي يقدر على قلبي، خمس قارات، أما إنت جرئ، أبلة فضيلة، كابوريا، شوف يا عزيزي، جناب السفير، معانا ريال، هو وهي، بطلوا ده، شارع محمد علي، الحفيد"، بالإضافة لتقديم أغنيات "وحشتني، حلوين من يومنا والله، منوعات فيروزية، زي العسل، حارة السقايين، عنابي».

وتأتي مبادرة «صيف بلدنا 2» بعد نجاح المبادرة نفسها التي أطلقتها الدكتورة إيناس وزيرة الثقافة العام الماضي 2021، بالمدن الساحلية، وتقدم عروضها مجانا للجمهور.