محافظ دمياط: إطلاق فعاليات «صيف بلدنا» بـ«رأس البر» ودمياط الجديدة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، أمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث تناول اللقاء الذي حضره مدير عام فرع ثقافة دمياط وفادي سلامة استعراض سُبل إطلاق فعاليات «صيف بلدنا» بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة وذلك بداية من 21 يوليو حتى نهاية أغسطس.

عروض فنية لفرق الفنون الشعبية

وبحثت محافظ دمياط آليات التنفيذ بمدينة رأس البر والتي تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف المحافظات، لتضمن فعاليات متميزة تتضمن عروضا فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بما يساهم في تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجماهير بالفنون والثقافات المختلفة.

اختيار أماكن متميزة لإقامة الفعاليات

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لاختيار أماكن متميزة لإقامة الفعاليات متضمنة تنفيذ معرض للكتاب على أن يتم إطلاقها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إلى أن المحافظة ووزارة الثقافة في حرص دائم على نشر جميع ألوان الفنون وإثراء الحركة الثقافية من خلال تقديم مبادرات متنوعة خلال فصل الصيف بالمدن السياحية للوصول إلى عدد أكبر من الجماهير.

جدير بالذكر أن مدينة رأس البر شهدت الجمعة الماضية حفلا فنيا بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، في إطار الاستعدادات لموسم الصيف، حيث تستقبل مدينة رأس البر الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد لاقت فعاليات الحفل إعجابا وتفاعلا كبير من المواطنين.