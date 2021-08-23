وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط مع 5000 مشاهد في «صيف بلدنا» برأس البر  

شهدت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حفلا على مسرح اللسان برأس البر، وذلك ضمن فعاليات برنامج «صيف بلدنا» الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وأقيم بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وبحضور الفنانة جيهان مرسي المشرف على الموسيقى العربية بالأوبرا وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة و5000 مواطن من أبناء المدينة وزوارها.

عبدالدايم: الإقبال على فعاليات الثقافة المصرية يعكس الثقة فى المنتج الإبداعي للدولة

وأشادت وزيرة الثقافة، بالحضور الجماهيري الكبير، مؤكّدة أنَّ الإقبال على الفعاليات التي تنظمها الثقافة المصرية يعكس الثقة في المنتج الإبداعي للدولة، ويعد دافعًا لتقديم المزيد من الأنشطة الجادة التي تسمو بالوجدان وتعمل على بناء الإنسان، مضيفة أنَّ عرض ألوان من الفكر والفن في المجتمع بمختلف ربوع مصر يعكس جهود استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية، مؤكّدة استمرار مساعي التنوير من خلال القوى الناعمة بصورها المتنوعة.

وكان الحفل، قد بدأ بعرض للألعاب النارية التي تفاعل معاها الجمهور أعقبها فقرة فنية لاستعراضية لفرقه رؤية للدراما الحركية التابعة لمكتبة مصر العامة بدمياط وصاحبها عدد من الأغاني الوطنية، ثم قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية المصرية والعالمية.

واختتمت فرقه الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي الحفل بباقة من أشهر الأعمال الغنائية التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية تغني بها ياسر سليمان ونهاد فتحي.