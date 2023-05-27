«الأوقاف»: العالم تفاعل مع دعوة الصلاة على النبي.. والهند ستطبقها

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة تفاعل معها العالم كله، مشيرا إلى أن دول العالم كانت تتابع أصداء تلك الصلاة، وفرح الجميع بها.

عبدالعزيز: الهند دعت هي الأخرى للصلاة على النبي

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المساجد قامت بتطبيق الدعوة للصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة، أمس، كما أن دولة الهند دعت هي الأخرى للصلاة على النبي على غرار ما فعلته وزارة الأوقاف المصرية.

الدعوة هدفها تعليم أطفالنا الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية

وأكد أن تلك الدعوة من أجل تعليم أطفالنا كيفية الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، حيث إن الدعوة شملت كذلك كل المساجد على مستوى الجمهورية، والتي كانت مرتبطة بموضوع خطبة الجمعة، مشددا على أن الكل كان سعيدا بتلك الصلاة على النبي لمدة 5 دقائق حيث كانت هناك بهجة غير عادية في المجتمع المصري.

وأشار إلى أن أنشطة الوزارة داخل المساجد تضمنت وقتا للصلاة على النبى، وهي الصلاة التي يجب أن نملأ كل زمان ومكان بها.