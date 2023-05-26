قبل ساعات من انطلاقها.. تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق

يتناول موضوع خطبة الجمعة اليوم، فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضح أثر ذلك على جوانب حياة الإنسان المختلفة، ومن المقرر، أنّ يجري تخصيص عدة دقائق من وقت خطبة الجمعة من أجل الصلاة على النبي اليوم، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق

أما عن تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق، فمن المقرر أنّ مساجد مصر جميعها، ستصلي على النبي في وقت واحد وذلك لمدة 5 دقائق، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع موضوع الخطبة، إذ تحرص الخطبة على تتناول أثر الصلاة على النبي في أمور شتى، كمغفرة الذنوب، وتخفيف الهموم وفك الكرب.

وتضمنت تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق، الصيغة المستعملة في الصلاة على النبي، وهي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية

وبالحديث عن تفاصيل قرار الأوقاف بالصلاة على النبي 5 دقائق، لابد من الإشارة إلى أنّ الصيغة المستعملة في الصلاة على النبي اليوم، هي الصيغة الإبراهيمية، ويتم في هذه الصيغة، الصلاة والمباركة على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها ويتم المباركة على النبي إبراهيم وعلى آله.

وسبق وأوضحت دار الإفتاء في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن فضل الصلاة الإبراهيمية، أنّ جمهور العلماء اتفقوا على أنّ هذه الصيغة في الصلاة على النبي، تدل على مدى ثواب وعظمة الصلاة على النبي محمد عند الله سبحانه وتعالى، فضلًا عن كونها ركنًا من أركان صلاة المسلمين، موضحة أنها تحمل الخير والمنافع الكبيرة التي تعود على مرددها، ولُقبت بـ«الصلاة المفرجة للكرب»، ويلقبها البعض الآخر من العلماء بأنها الصلاة «التفريجية» لأثرها في تفريج الهموم.