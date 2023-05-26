«الأوقاف» تفتتح 19 مسجدا في 11 محافظة.. بينها الفيوم وأسيوط

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا في محافظات «سوهاج، الفيوم، أسيوط، البحيرة، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، الشرقية، الإسكندرية، جنوب سيناء»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة سوهاج، جرى افتتاح مسجد الفاروق بمشروع غرب طهطا بمركز جهينة، ومسجد الرحمن بقرية نجع أبو ليلة بمركز سوهاج، وفي محافظة الفيوم جرى افتتاح مسجد الرحمة المكاوي بالفهمية، ومسجد الجمال بمركز طامية، وفي أسيوط جرى افتتاح مسجد الرحمن بقرية بني طالب بمركز الفتح، ومسجد أحباب رسول الله بقرية جحدم بمركز منفلوط، ومسجد التوبة بقرية بني هلال بمركز القوصية، ومسجد الكوثر بمنطقة الدراوشة بمركز القوصية.

وفي محافظة البحيرة، جرى افتتاح مسجد باغوص الشرقي بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، ومسجد بهجت لاظ بقرية قمحة بمركز الدلنجات، ومسجد شنودة بقرية نديبة بمركز دمنهور، وفي محافظة القليوبية جرى افتتاح مسجد الوحيد بعزبة رستم بقرية باسوس بمركز القناطر الخيرية، ومسجد عباد الرحمن بقرية منشأة الكرام بمركز شبين القناطر.

وفي محافظة كفر الشيخ جرى افتتاح مسجد الشنواني بقرية الشنواني بكوم الحجر بمركز الحامول، وفي محافظة بني سويف جرى افتتاح مسجد عزبة يعقوب البحري بقرية الضباعنة بمركز ببا، وفي محافظة المنيا جرى افتتاح مسجد محمد عبد الله بقرية المحرص بمركز ملوي، وفي محافظة الشرقية جرى افتتاح مسجد الرحمة بقرية المهملي الكبيرة بمركز أبو كبير.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة الإسكندرية جرى افتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية الميثاق بمركز برج العرب، وفي محافظة بني سويف جرى افتتاح مسجد الوكلية بمركز الفشن، وفي محافظة جنوب سيناء جرى افتتاح مسجد المدينة بأبو رديس بقطاع خليج السويس.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1155 مسجدًا، منها 932 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و223 مسجدًا صيانة وتطوير.