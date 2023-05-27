«تعليم الغربية»: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2023، انطلقت اليوم، داخل 117 لجنة ويبلغ عدد الطلاب 33 ألفًا و920 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الـ10، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل المديرية وجميع الجهات المعنية، ولم تستقبل غرف العمليات أي شكاوى اليوم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أنه تابع سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية، وأنّ امتحانات اليوم الأول تمت بسلام وبدون أي معوقات أو شكاوى.

استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية

وقال إنّ المديرية عقدت اجتماعًا مع جميع الإدارات التعليمية الـ10، ومسؤولين التعليم الفني، وجرى التشديد على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، والتنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة الكترونية أو محمول أو سماعات الكترونية.

توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات

وجرى التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، لإزالة الإشغالات من محيط اللجان.