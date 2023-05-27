وفاة مدرس أثناء مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية في دمياط.. أزمة قلبية

توفى مُعلم، صباح اليوم، داخل إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة مبارك الصناعية بمدينة فارسكو، في محافظة مياط.

مديرية التربية والتعليم بدماط تنعي المعلم

ونعت مديرية التربية التعليم بدمياط بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوي، معلم خبير بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين.

وقدم علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالعليم جمعة وكيل المديرية، والعاملون بالمديرية، خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم، بين الفترتين بلجنة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة فارسكور، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة الصبر والسلوان، قائلين «نحتسبه عند الله شهيدا».

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان

وأدي اليوم السبت، 11 ألفًا و411 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم الفني بدمياط، امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، موزعين على 49 لجنة في 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.