أحمد إبراهيم يوجه رسالة من داخل المستشفى بعد إصابته بشلل نصفي (فيديو)

نشر الفنان أحمد إبراهيم مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك» يطمئن جمهوره عليه بعد إصابته بشلل نصفي، وذلك من داخل أحد مستشفيات الإمارات التي يتلقى بها العلاج.

وظهر في الفيديو الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يجلس بجوار أحمد إبراهيم، الذي سافر خصيصا من أجل الإطمئنان عليه في الإمارات.

أحمد إبراهيم يشكر أشرف زكي

وقال أحمد إبراهيم في الفيديو الذي نشره: «أولا أنا حابب أرحب بالدكتور أشرف زكي وأشكره جدا اللي جه من مصر مخصوص علشان يطمن عليا في أزمتي ربنا يخليه لينا ألف شكر يا دكتور لوجودك».

وأضاف قائلا: «بشكر كل الناس وبشكر ربنا أولا وأخيرا وكل الناس اللي بتدعيلي وكل أصدقائي وزمايلي وأولهم طبعازمايلي اللي موجودين معايا هنا في الإمارات مسابونيش ربنا يباركلهم ودعواتكم دايما ليا».

أشرف زكي: أحمد إبراهيم أيام وهيرجع شغله ومدرسته

وقال أشرف زكي في نفس الفيديو: «عاوز أقول حاجة أحمد كويس وأحمد زى الفل وأيام وهيرجع شغله ومدرسته ولنشاطه ولفنه، الحمد لله زى الفل ولسه حتة صغيرة وكل الناس محلفاني وبتسأل عليك وأنا مش عاوز أقولك تليفوني في رسايل أد إيه ورصيد الحب كويس جدا».

وقاطعه أحمد قائلا: «مش متخيل زيارتك رفعت من روحي المعنوية إزاى وهو من أول لحظة من أول ما عرف وهو مسابنيش من خلال التواصل على التليفون أطمئن عليا دايما وطبعا أعضاء المجلس أستاذة نهال عنبر وأستاذ إيهاب فهمي والفنان علي كمالو اتصلوا بيا وأطمنوا عليا وربنا يباركلنا في الدكتور أشرف اللي بيثبت دايما أن أعضاء النقابة أخواته وأبناؤه».