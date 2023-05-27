أحمد إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشلل نصفي: بدأت علاج طبيعي

كشف الفنان أحمد إبراهيم تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ خلال الفترة المقبلة، أدت إلى أصابته بشلل نصفي.

أحمد إبراهيم: الأطباء أخبروني بإمكانية عودتي لحالتي الطبيعية

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالته الصحية تستقر مع الوقت، وأنه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي، وهو يتعامل بكرسي متحرك في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الاطباء أخبروه بأن العلاج الطبيعي سيساعده على عودته إلى حالته الطبيعة بشكل أفضل.

وأضاف أنه يعاني من عدم القدرة على القراءة في الوقت الحالى بسبب الأدوية التي يتناولها لتساعده على ذوبان الجلطة.

إعلان إصابة أحمد إبراهيم بشلل نصفي

وكان الفنان شريف حلمي كشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية، وذلك بعد إصابة الأخير بجلطة فى المخ خلال الأسابيع القليلة، إذ قال لـ«الوطن» إن الفنان أحمد إبراهيم أصيب بشلل نصفي نتيجة مضاعفات إصابته بجلطة فى المخ، وهو يتحرك الآن على كرسي متحرك، مضيفًا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سافر إلى دورة الإمارات للاطمئنان على صحته، وإعطائه كرسيا متحركا.