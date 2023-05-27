ترشيح مصر لاستضافة أكبر برنامج للمتطوعين في أفريقيا 2024 

اختتمت اليوم، فعاليات الاجتماعات الوزارية للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ترشيح جمهورية مصر العربية

وخلال اختتام الاجتماعات الوزارية، جرى ترشيح جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها المقبلة، التي ستسهم بشكل كبير في تنمية مجالات الشباب والثقافة والرياضة في القارة الأفريقية، وكذا برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي 2024.

ومن جانبهم، أكد الوزراء الأفارقة دعمهم للدكتور أشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، مشيدين بالمبادرة المصرية «عام الرياضة الجامعية».

وزير الشباب يدعو الوزراء الأفارقة للمشاركة في منحة ناصر

ودعا أشرف صبحي، الوزراء الأفارقة للمشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية يونيو 2023 تحت رعاية الرئيس السيسي.

وشهد اختتام الاجتماعات الوزارية كل من السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، يوشيزي كندويري، وزير الشباب والرياضة من دولة مالاوي رئيس المكتب للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الدورة الرابعة، وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار، ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا، حسن غزالي، منسق مكتب الشباب الأفريقي، سامي عمار، مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.