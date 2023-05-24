وزير الشباب يكلف مشروع رعاية الموهوبين بحل مشكلة لاعب المصارعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أنه في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعليماته لمسئولي المشروع القومي لرعاية الموهوبين والقطاعات المعنية بالوزارة باستمرار التواصل مع أسرة اللاعب أحمد بغدودة بطل المصارعة لسرعة التوصل إليه والعمل على حل كافة المشاكل التي تعرض لها اللاعب، لافتا الى أن اللاعب انضم إلى المشروع القومي لرعاية الموهوبين.

اجتماعات عاجلة مع مسئولي المشروع القومي للرعاية الموهبين

وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزير وجه بعقد اجتماعات عاجلة مع مسئولي المشروع القومي للرعاية الموهبين الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية عام 2019، ورؤساء الاتحادات الرياضية والأولمبية، خلال الساعات المقبلة لاستعراض كافة المشاكل التي تواجه جميع اللاعبين والأبطال الاولمبيين والرياضيين، ومن بينهم المشكلة الطارئة على الساحة حاليا للاعب أحمد بغدودة لاعب المصارعة، واستدعاء مسئولي اتحاد المصارعة للوقوف على جميع تفاصيل مشكلة اللاعب وأسباب هروبه إلى خارج البلاد.

استمرار التواصل مع والد اللاعب وأسرته للإطمئنان عليه

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن الدكتور أشرف صبحي يتابع أزمة اللاعب منذ بدايتها وأصدر توجيهاته للمسئولين المعنين بالوزارة واتحاد المصارعة باستمرار التواصل مع والد اللاعب وأسرته للاطمئنان على اللاعب واتخاذ كافة الإجراءات لحل مشكلته.