مواعيد قطارات النوم والمكيفة على خط «القاهرة- مرسى مطروح» والعكس

بدأت هيئة السكك الحديدية الاستعدادات الخاصة بانطلاق رحلات «القاهرة- مرسى مطروح» في موسم الصيف، حيث وفرت قطارات مكيفة ونوم لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، لافته إلى الاهتمام بصيانة القطارات جيداً في الورش قبل التحرك من المحطة.

وتوفر هيئة السكة الحديدية قطاري نوم ومكيف برقمي «773» و«772» على خط «القاهرة- مرسى مطروح»، بواقع ثلاثة أيام للمكيف وثلاثة أيام لقطار النوم، حيث يتم تشغيل قطار النوم يوم السبت والإثنين والأربعاء، والمكيف الأسباني يوم الأحد والثلاثاء والخميس.

وتركب الهيئة، وفق تقرير لها، 8 عربات نوم، و9 عربات مكيف أسباني للقطار، حيث يتحرك القطار بواقع «يوم مكيف» و«يوم نوم»، على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 يونيو المقبل.

محطات وقوف قطار «773» و«772»

يبدأ قطارا رقم «773 - 772» من القاهرة ويمر ببنها وطنطا وإيتاي البارود ودمنهور وأبيس ومحرم بك ومطار برج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة وجراولة وسملا حتى يصل مرسى مطروح.

كما يتم تشغيل قطار «775» و«774» «مرسى مطروح - القاهرة مطروح»، نوم ومكيف، ثلاثة أيام للنوم وثلاثة أيام للمكيف، حيث يتم تشغيل قطار النوم يوم الأحد والثلاثاء والخميس، والمكيف الأسباني يوم الإثنين والأربعاء والجمعة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 يونيو المقبل.

محطات وقوف قطاري «775» و«774»

يقوم قطار «775» و«774» من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً، حيث يمر بعد قيامه من مرسى مطروح بالضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب ومطار برج العرب ومحرم بك وأبيس وإيتاي البارود وطنطا وبنها حتى يصل القاهرة.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 6 / 2023 يتم تشغيل قطار 775 / 774 مرسى مطروح / القاهرة مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) بتركيب 8 عربات نوم ، و مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .