خدمات بنك الدم الإقليمي في طنطا للمريض والمتبرع.. الأوراق والشروط

يقدم المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بطنطا خدماته للمرضى على مدار 24 ساعة، وعن الأوراق والشروط المطلوبة، لحصول المريض على الدم اللازم أو مشتقاته.

العمل 24 ساعة

قالت دكتور أمل صلاح سافوح، مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بطنطا، إن المركز الإقليمي كائن بشارع حافظ وهبي، ويعمل على مدار 24 ساعة، من أجل توفير دم آمن وكاف وفعال للمرضى بالمجان، للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة داخل المحافظة ومستشفيات التأمين الصحي ومركز الأورام ومركز قلب المحلة وحميات طنطا والمحلة وصدر طنطا والمحلة والمنشاوي العام وبسيون العام وقطور العام وغيرها من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرة في حديثها لـ«الوطن» أن المركز الإقليمي لخدمات الدم، يعمل أيضاً على توفير البلازما والصفائح والكرايو.

الأوراق المطلوبة في مركز نقل الدم

وأضافت أمل صلاح سافوح أن هناك بعض الأوراق المطلوبة لصرف الدم أو إحدى مشتقاته للمريض، منها إحضار عينة من المريض في أنبوبة مانع للتجلط وليست سرنجة، وصورة للبطاقة الشخصية للمريض والمستلم على أن يكون المستلم من أقارب الدرجة الأولى للمريض، وفي حال كون المريض طفل، يتم إحضار صورة من شهادة الميلاد، وخطاب من المستشفى مثبت فيه، اسم المريض والتشخيص والفصيلة، وختم البيضاوي للطبيب وختم المستشفى والكمية المطلوبة.

تجديد الدورة الدموية

وأكدت الدكتور أمل سافوح، أن المصدر الوحيد للدم هو الإنسان، لذالك يتم إطلاق حملات يومية، عن طريق انتشار السيارات الخاصة ببنك الدم، في الميادين والشوارع لجمع الدم فنعمل على قيام حملات في المساجد والكليات لنشر وأهمية التبرع بالدم لأنه مفيد لتجديد الدورة الدموية عند الإنسان.

وأشارت إلى أنه يمكن للرجال التبرع كل 3 أشهر والنساء كل 4 أشهر، وسن التبرع من 18 سنة إلى 60 عامًا، فعملية التبرع لا تستغرق 10 دقائق.

كشف طبي وتحاليل

وأوضحت سافوح أن هناك عدة خطوات يقوم بها الطبيب على المتبرع، وهي الكشف الطبي وقياس الضغط والسكر، وعمل تحليل لمعرفة نسبة الهيموجلوبين، وأن هناك نسب محددة من أجل التبرع بالدم، عند الرجال لكي يتم التبرع تبدأ من 13، وبالنسبة للنساء نسبة الهيموجلوبين لا تقل عن 12، ويتم سحب الدم من كل متبرع في قربة خاصة به وعليها الباركود الخاص به ثم يتم جمع الدم ونقله للمركز لعمل التحليلات حيث يقوم المركز بعمل تحليل فيروس سي وفيروس بي والإيدز والزهري من خلال معمل السيرولوجي، ووحدة النات NAT وهي أحدث الطرق العالمية في الكشف عن الفيروسات، وبعد الانتهاء والتأكد من صلاحية قربة الدم يتم التوجه إلى غرفة المشتقات حيث يقوم بفصل كيس الدم إلى كرات وبلازما وصفائح.

التخلص الآمن

وأوضحت أنه في حالة وجود قرب من الدم وجد فيها الفيروس يتم إعدامها عن طريق غرفه النفايات والإعدام، وبعد ثلاثة أيام من التبرع، يتم الاتصال بالمتبرع أو يأتي للبنك لأخذ النتيجة الخاصه به في سرية تامة، ويتم توجيه المصاب بالفيروس إلى أقرب مركز، وتقديم الإرشادات الطبية اللازمة له.