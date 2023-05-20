خطوات صرف كيس دم للمستحقين وأماكن الحصول عليها.. «الصحة» توضح

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات صرف كيس دم للمستحقين، وقالت في تقرير رسمي عممته داخل المستشفيات، إن هناك آلية يجب اتباعها للحصول على كيس دم لمريض بحاجة الى نقل الدم.

وتبدأ الخطوات بالتوجه إلى قسم الصرف في أي فرع من فروع خدمات نقل الدم وتقديم عينة دم من المريض، وعليها الاسم الرباعي، إضافة إلى تقديم طلب مختوم من المستشفى التى يتم علاج المريض بها.

خطوات صرف كيس دم للمستحقين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن شروط يجب أن تتوافر في المتبرع بالدم، وهي:-

- أن يتراوح عمر المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا.

- أن يكون المتبرع بالدم خال من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلوجراما.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 فى الدقيقة.

- أن يكون معدل ضغط الدم من 90/60 لـ180/100 ملم زئبق.

أماكن صرف أكياس الدم للمرضى والمستحقين

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن صرف أكياس الدم للمرضى والمستحقين، وشملت هذه الأماكن:-

- الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي.

ـ فروع خدمات نقل الدم القومية بجميع المحافظات.

ـ المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي، كما يمكن للمرضى بالمستشفيات الخاصة صرف أكياس الدم بشروط .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه يمكن التواصل معها من خلال الخط الساخن «105» للرد على كل التساؤلات والاستسفارات الخاصة بالمواطنين بشأن أي أمور متعلقة بالوزارة والاطلاع على أماكن صرف أكياس الدم القريبة من محل السكن.