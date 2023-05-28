الحكومة الأمريكية قد تعلن الإفلاس 5 يونيو.. اعرف الأسباب

قالت قناة «العربية» نقلا عن الخزانة الأمريكية، إن الحكومة قد تعلن الإفلاس في 5 يونيو حال عدم رفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

يلين: رفع سقف الدين مرهون بقدرتنا على سداد فواتيرنا

جدير بالذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وصفت سقف الديون للولايات المتحدة الأمريكية بأنه مرهون بقدرة الأمة على سداد فواتيرها، حيث قالت في مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: «نحن نأخذ سقف الديون على محمل الجد باعتباره قيدًا على قدرتنا على سداد الفواتير المستحقة»، مؤكدة أنه في حالة لم يتم رفع سقف الديون ستكون هناك خيارات صعبة لاتخاذها بشأن الفواتير التي لم يتم دفعها.

ظروف سقف الديون

كما شددت وزيرة الخزانة الأمريكية على الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في شهر يونيو والذي تتوقع الوزارة بحلوله عدم قدرتها على تجنب التخلف عن السداد، وشددت على ظروف سقف الديون الرهيبة.