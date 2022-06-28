وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على واردات الذهب الروسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات تستهدف شركة روستيك الدفاعية المملوكة للدولة الروسية والكيانات التابعة لها، معلنة فرض عقوبات على واردات الذهب الروسي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

أسباب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الخزانة الأمريكية، إنّ أسباب التضخم في الولايات المتحدة عالمية، وليست محلية، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع اقتراب أسبوع متقلب من نهايته، إذ أشارت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى جهود أكثر قوة للحد من التضخم المتصاعد.

وانخفض العائد الأمريكي على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند 3.226%، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 3.286%، وكان عائد السنتين، الذي يكون عادةً أكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، ثابتًا عند 3.157%.