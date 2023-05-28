محادثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب حول أزمة سقف الدين

شهدت أزمة رفع سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية تطورات في الساعات القليلة الماضية، كان من أهمها، المحادثات الجارية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، في الوقت الحالي حول حل الأزمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن محادثات جارية بين بايدن ومكارثي في الوقت الحالي حول أزمة سقف الدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أشارت في وقت سابق إلى خطاب مشترك سيدلي به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب حول سقف الدين.

وفي يناير الماضي تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار.

التفاوض على زيادة ميزانية الدفاع

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن ممثلي بايدن وأعضاء «الكونجرس» من الجمهوريين ناقشوا خلال المفاوضات بشأن منع التخلف عن السداد، زيادة سقف الدين العام حتى العام 2025، مضيفة نقلا عن مصادر، أن الأطراف تتفاوض على زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق على المحاربين القدامى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت المصادر أنه تم تجميد جزء كبير من حجم الإنفاق المحلي، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية.