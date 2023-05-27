تطورات أزمة رفع سقف الدين بأمريكا.. بايدن يعرب عن أمله في معرفة وجود اتفاق

استمرت أزمة رفع سقف الدين الذي تشهده الولايات المتحدة منذ شهور، وكان آخر التطورات التي تشهدها القضية، تصريحات الرئيس جو بايدن، حول الأمر.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو يابدن، عن أمله في أن يعرف الليلة ما إذا كان هناك اتفاق على سقف الدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، حذر رئيس «مجلس النواب»، الجمهوري كيفين ماكارثي من أن نمو الدين الحكومي سيؤدي إلى زيادة قياسية لفوائد الدين، التي ستدفعها واشنطن خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وقال ماكارثي في حديث لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن إذا وصل الدين إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن البلاد ستضطر خلال السنوات الـ10 المقبلة لدفع فوائد أكثر مما دفعته خلال الـ 83 عاما الأخيرة.

تحذير جديد من صندوق النقد الدولي

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى أن فشل إدارة بايدن، وزعماء «الكونجرس» في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين سيؤدي إلى انكماش في الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وكان صندوق النقد الدولي، أشار في وقت سابق، إلى أن خفض التضخم بالولايات المتحدة، سيتطلب فترة ممتدة من السياسة النقدية المتشددة، بحيث يظل سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 5.25 -5.5 % لنهاية العام المقبل 2024.

وفي وقت سابق، قالت جورجيفا، إن الدين القومي الأمريكي لا يزال مستداما، ولدى الاقتصاد هامش كبير من التحمل، حتى وسط خطر حدوث تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بداية يونيو المقبل

وفي وقت سابق، حث «صندوق النقد الدولي»، «الكونجرس» الأمريكي على رفع سقف الدين على الفور، داعيا في بيان،إلى التوصل إلى حل دائم للمواجهة المتكررة بشأن الأزمة.

وتضمنت المراجعة السنوية لاقتصاد الولايات المتحدة، تحسين «صندوق النقد الدولي» بشكل طفيف توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2023، والتي ستكون 1.7%.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بـ1.6%

وتوقع «النقد الدولي»، نمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.6%، وأمس الجمعة، رفع الصندوق الرقم بنسبة 0.1 نقطة مئوية، ونمو في عام 2024 بنسبة 1.1%، فيما تم تخفيض الرقم بنسبة 0. 1 بالمئة، وفقا لما ذكرتهشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت جورجيفا، في مؤتمر صحفي، أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة في 2023، و2024، سيتجاوز الخطة التي وضعها بنك الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي».