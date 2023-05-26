رئيس النواب الأمريكي يعلن فشل التوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن فشل التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين، مضيفا أن المفاوضين سيواصلون المباحثات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشار مكارثي، إلى أنه يجب حل أزمة رفع سقف الدين التي تسبب بها الديمقراطيون قبل فوات الأوان.

رئيس النواب: تحدثت في وقت سابق مع ترامب

وأمام مبنى «الكونجرس»، قال رئيس مجلس النواب، للصحفيين، إنه ‏تحدث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب حول ‏مفاوضات رفع سقف الدين، مشيرا إلى أن ترامب قال له تأكد من الحصول على اتفاق جيد بينما تمضي ‏قدما، وفقا لما ذكرته قناة «ن بي سي عربية».

وأمس الخميس، أوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن تخلف بلادها عن سداد ديونها ليس أمرا مطروحا للنقاش، مشيرة إلى أن المحادثات مع الجمهوريين تتركز على الميزانية.

صفقة رفع سقف الدين

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشار في وقت سابق، عبر«تروث سوشيال»، إلى أن لا ينبغي على الجمهوريين إبرام ‏صفقة بشأن رفع سقف الدين إلا إذا حصلوا على كل ما يريدون.