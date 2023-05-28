تفاصيل نجاة حاكم مقاطعة بيلجورود من الموت.. تعرض لقصف اوكراني 5 مرات

نجا حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، من قصف أوكراني عند مدخل شيبيكينو خلال زيارته إلى المنطقة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفلين «15و17 عاما».

ونشر حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، تفاصيل الاستهداف.

تعرض حاكم بيلجورود لقصف عند مدخل شيبيكينو

وقال حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إنه تعرض لقصف من القوات الأوكرانية عند مدخل شيبيكينو، مضيفا عبر «تليجرام»، إنه حول دخول شيبيكينو، مرتين، الأولى، تعرض لإطلاق النار عند مدخل المدينة.

وأوضح حاكم بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف، أن منطقة شيبيكينو تعرضت لـ5 موجات من القصف الأوكراني، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

تضرر 70 شقة جراء القصف على شيبيكينو

وأشار حاكم بيلجورود الروسية، في وقت سابق، إلى تضرر 70 شقة و6 منازل خاصة ومنشآتين، و3 محال تجارية نتيجة القصف الأوكراني على منطقة شيبيكينو.

وأضاف جلادكوف أنه لم يستطع حتى الخروج من السيارة، وأشار إلى تساقط القذائف وانفجرت في الشارع المجاور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نجاح جلادكوف من دخول المنطقة في المرة الثانية

وأوضح جلادكوف، أن في المرة الثانية، نجح في دخول البلدة، ومنذ بدء الأزمة الاوكرانية، في 254 فبراير من العام الماضي 2022، تعرضت أهداف في بيلجورود الواقعة جنوب روسيا مثل مستودعات الوقود والذخيرة للقصف من القوات الاوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 22 مايو الجاري، قصف القوات الأوكرانية، عدة مناطق في مقاطعة بيلجورود بطائرات بدون طيار «مسيرات» دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.