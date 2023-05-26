هجوم بمسيرة على بيلجورود الروسية يسفر عن وقوع أضرار مادية

أعلنت السلطات الروسية، وقوع أضرار مادية جراء هجوم بمسيرة على بلدة في بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

إسقاط صاروخ أوكراني

وفي وقت سابق، قال حاكم روستوف الروسية فاسيلي جولوبيف، إن الدفاع الجوي أسقط صاروخا أوكرانيا في مدينة موروزوفسك، وفقا لما ذكره قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة، طلبت في وقت سابق، من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة أراضي روسيا، وفقا لما أعلنه رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.

من جانبه، أشار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى إرسال أكثر من 26 ألف شخص مدرب من الجمهورية الروسية، إلى منطقة العملية الخاصة، بينهم 12 ألف متطوع خضعوا لدورة تدريبية سريعة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة بمدينة جودرميس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

7 آلاف مقاتل من الشيشان

وأضاف قديروف، عبر «تليجرام»، أن 7 آلاف مقاتل من جمهورية الشيشان الروسية، نجحوا في الدفاع عن مصالح روسيا، وتابع الرئيس قائلا، إن بفضل دعم «الصندوق العام الإقليمي»، تم نقل 1014 وحدة من المعدات الخاصة لتلبية احتياجات العملية الخاصة، بيها 145 مركبة مدرعة و931 مركبة رباعية الدفع، و344 جهاز رؤية ليلي، و325 جهاز رؤية حراري.