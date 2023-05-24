انفجارات بضواحي بيلجورود الروسية.. «مسيرة» تلقي عبوة ناسفة على الطريق

أشارت وسائل إعلام، إلى سماع أصوات انفجارات بضواحي مدينة بيلجورود الروسية،المحاذية لحدود أوكرانيا، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مسيرة أسقطت عبوة ناسفة على طريق في المدينة، ما ألحق أضرارا بسيارة.

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن طائرة بدون طيار «مسيرة» أسقطت عبوة ناسفة على طريق في المدينة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.