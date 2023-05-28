رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن أزمة سقف الدين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن أزمة سقف الدين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وكالة «رويترز» للأنباء، توصل الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» ومجلس النواب، إلى اتفاق مبدئي لتجنب التخلف عن سداد الدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مراجعة اتفاق سداد الدين المبدئي خلال ساعات

بدورها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه سيتم مراجعة اتفاق سداد الدين المبدئي خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشارت مصادر أمريكية، إلى أنباء عن توصل الجمهوريين وإدارة بايدن لاتفاق أولي حول رفع سقف الدين

بايدن أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النوا» الامريكي

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، نقلت في وقت سابق، عن مصدر بأن بايدن أجرى مباحثات مع رئيس مجلس النوا» الامريكي، الجمهوري كيفن مكارثي بشأن أزمة رفع سقف الدين، مضيفة أن المسؤولين بحثا التفاصيل الأخيرة لصفقة رفع السقف.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن،مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.