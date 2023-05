The Little Mermaid يحقق 48 مليون دولار في أول أيامه بالسينمات

نجح فيلم التصوير الحي «The Little Mermaid» في تصدر شباك الإيرادات المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول أيام طرحه بالسينمات محققا إيرادات وصلت لـ 48.3 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس»، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات ما بين 120 إلى 125 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا يعتبر فيلم «The Little Mermaid» هو الفيلم الوحيد الجديد في دور العرض السينمائي التي شهدت عرض عدد من الأفلام الجديدة منها «The Machine» الذي جاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات الأمريكية محققا 3 ملايين دولار، وفي المركز السادس فيلم About My Father بطولة النجم روبرت دي نيرو، محققا 1.4 مليون دولار، يليه فيلم «Kandahar» بطولة جيرارد بتلر، في المركز السابع بـ920 ألف دولار.

تفاصيل فيلم The Little Mermaid

The Little Mermaid وهو إعادة إنتاج لفيلم الرسوم المتحركة الشهير بنفس الأسم من إنتاج «ديزني» لعام 1989، المستوحى بدوره من قصة الخيالية التي تحمل نفس العنوان من تأليف هانز كريستيان أندرسن، ويحمل الفيلم الجديد توقيع المخرج روب مارشال، ويجمع في بطولته كلا من: هالي بيلي، جونا هاور كينج، ديفيد ديجز، أوكوافينا، جاكوب تريمبلاي، نوما دوميزويني، خافيير بارديم وميليسا مكارثي.

وتدور أحداث الفيلم حول حورية البحر «أرييل» المفتونة بالعالم البشري، والتي تبرم صفقة مع ساحرة البحر «أورسولا» لتبديل صوتها بأرجل بشرية من أجل إثارة إعجاب الأمير «إريك»، الذي تم إنقاذه من حطام سفينة.