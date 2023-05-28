فوز فريقين بـ«هندسة المنصورة» في مسابقة هواوي العالمية بالصين

حصل فريقان من ممثلي أكاديمية هواوي بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، اليوم، ويمثلان مصر في المسابقة العالمية، على المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة شين زين بدولة الصين للعام 2022-2023، والتي شارك بها 146 فريقا من 36 دولة حول العالم.

فوز جامعة المنصورة في مسابقة هواوي

وأوضحت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنه حصل فريق على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمية في مجال Cloud، حيث مثل الجامعة كل من الطالب أمير محمد شتية بكلية الهندسة، والطالبة كريستينا حليم بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك الحصول على المركز الثاني في مسار الشبكات من خلال الطالبة ياسمين رزق بكلية الهندسة.

تشجيع الطلبة المتميزين ودعم المتفوقين

وقال الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، إن جامعة المنصورة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين منذ حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية هواوي بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة إلى المسابقة النهائية بمدينة شين زين بالصين، مؤكدا دعم ولقاء الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، بمديرة الأكاديمية والطلاب من كليتي الهندسة والحاسبات، والجميع عقد العزم على الاستمرار في التميز ورفع شعار جامعة المنصورة في كل مكان.

أكاديمية هواوي بكلية الهندسة أحدث كيان تدريبي

وأضاف أن أكاديمية هواوي بكلية الهندسة هي أحدث كيان تدريبي بالكلية والتي خطت خطوات كبيرة من خلال مديرة الأكاديمية بالكلية الدكتورة عبير توكل، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والتي تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار كأحد المحاور الهامة بالاستراتيجية، وسفير الأكاديمية بكلية الهندسة المهندس أمير شتية.

رحلة فوز فريق أكاديمية كلية الهندسة بالجامعة

وأشار إلى أنه في 2 أبريل 2023 حصل فريق أكاديمية كلية الهندسة جامعة المنصورة المكون من الطالب أمير محمد شتية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والطالبة كريستينا ماهر حليم بكلية الحاسبات والمعلومات، وطالب ثالث من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، على المركز الأول على مستوى مصر، والثاني على مستوى أفريقيا، ليكون الفريق أحد ثلاثة فرق تمثل أفريقيا في دولة الصين في المسابقة النهائية لتخصص Cloud، كما شاركت ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة في تخصص الشبكات.

وأكد أن جامعة المنصورة كيان من المتميزين مستمر في العطاء من خلال طلاب مبدعين وأساتذة مخلصين وكيانات لا تقف عند حد معين من النجاح.