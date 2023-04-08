طلاب جامعة كفر الشيخ يتألقون بمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات

فاز الطالب محمود عاطف عبد الحميد عبد العاطي، بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، مع فريق مكون من طالبين آخرين من جامعة المنصورة في المرحلة العالمية من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023 (Huawei ICT competition 2022/2023، وبذلك ليضمنوا مقعدًا لمصر في المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى العالم المقامة في الصين من ضمن 3 مقاعد متاحة للقارة الأفريقية.

الفريق المصري ممثل القارة الأفريقية

بذلك يكون الفريق المصري الوحيد المتأهل في مسار السحابة Cloud Track في المسابقة التي تقيمها شركة هواوي سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الأفريقية التي تضم دول «مصر، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، الرأس الأخضر».

طالب بجامعة كفر الشيخ يحقق فوز ثمين

كما فاز الطالب أحمد علي عبدالحليم عمر، بكلية الذكاء الاصطناعي، بجامعة كفر الشيخ، ضمن الفرق المصرية التي كانت تنافس على مقعد لضمان تأهل مصر إلى المرحلة العالمية وقد حصل فريقه على المستوى الثالث على مستوى مصر و الخامس على مستوى القارة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن مسابقة هواوي العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأشراف الدكتور تامر مدحت، رئيس أكاديمية هواوي للتدريب بالجامعة، والدكتور محمود يس شمس الدين، مدير أكاديمية هواوي للتدريب بجامعة كفر الشيخ.