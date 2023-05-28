مصدر بـ«تنظيم الاتصالات»: مضاعفة غرامة شركات المحمول حال عدم تحسن الخدمة

قالت مصادر مسؤولة في جهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيضاعف الغرامات على شركات المحمول حال عدم تحسن الخدمة، مشيرة إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري غرمت الشركات نحو 32 مليون جنيه.

إجراءات تحسين جودة الخدمة

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تنظيم الاتصالات لا يكتف فقط بتغريم الشركات وإنما هناك إجراءات أخرى لتحسين الخدمة، أبرزها التوسع في بناء واعتماد محطات تقوية جديدة، إذ جرى اعتماد 823 محطة محمول في الـ3 شهور الأولى من العام 2023، ما يسهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصرية.

وتابعت المصادر، أن الجهاز يقوم بشكل دائم بتنفيذ الضبطيات القضائية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لإزالة نقاط التداخل وأجهزة تقوية الشبكة غير المعتمدة والتي تؤثر بشكل سيء على الخدمات.

مؤشرات جودة الخدمات

ويقوم الجهاز بشكل ربع سنوي بإصدار تقرير نتائج قياسات الخدمات، حيث تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات باستخدام معدات وسيارات القياس بمسافات قياس بلغت 116 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2023، من خلال عدد من المؤشرات المهمة أبرزها مؤشرات جودة الخدمات الصوتية، الذى يقيس بدء المكالمة- عدم اكتمال المكالمة- الوقت اللازم لبدء المكالمة- جودة صوت، بالإضافة إلى مؤشر البيانات الذي يقيس سرعة تنزيل البيانات والتحميل ونقل البيانات.