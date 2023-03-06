قرارات صارمة من «تنظيم الاتصالات» لإعادة الرصيد للمستخدمين.. «حقك مش هيضيع»

رحب خبراء الاتصالات بالإجراءات التي اتخذها، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم حقوق المستخدمين، مؤكّدين أنَّ هذه الخطوات مهمة للغاية وتؤكّد حرص الجهاز على إعطاء العملاء حقوقهم كاملة.

وقال المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، إنَّ هذه الإجراءات تتضمن تخصيص كود موحد مجاني للمستخدمين من كبار السن لمن هم فوق الـ65 سنة لطلب الاتصال بخدمة العملاء، مشيرًا إلى أنَّ مستخدم من كبار السن يمكنه طلب كود *1234#، للتحدث مع خدمة العملاء.

تعويض مشتركي خدمات الإنترنت الثابت

وأضاف خبير الاتصالات في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الإجراء الثاني هو اعتماد آليات جديدة لتعويض مشتركي خدمات الإنترنت الثابت عند انقطاع الخدمة، مؤكّدًا أنَّ هذا الإجراء مهم جدًا نظرًا لأن عدد من مستخدمي الانترنت المنزلي يعانون من انقطاع الخدمة بشكل متكرر، موضحًا أنَّ الإجراء يلزم الشركات في حالة انقطاع الخدمات لفترة زمنية أقل من 24 ساعة، تقديم حد أدنى للتعويض لصالح المستخدم لا يقل قيمته عن نفس قيمة انقطاع الخدمة، سواء بفترة زمنية مماثلة لزمن الانقطاع أو بمتوسط حجم الاستهلاك للباقة المشترك فيها.

مضاعفة قيمة التعويض المستحق لكل يوم عطل

وأشار إلى أنَّ الامر لم يتوقف عند ذلك بل ألزم الجهاز الشركات بمضاعفة قيمة التعويض المستحق لكل يوم عطل، وإضافة التعويض للمستخدم بشكل تلقائي فور استعادة الخدمة بمجرد تقديم المستخدم لشكواه للشركة وفحصها وثبوت أحقيته للتعويض، على أن يتمّ إرسال رسالة نصية للمستخدم توضح فيها تفاصيل التعويض المستحق.

غرامات يفرضها جهاز تنظيم الاتصالات

فيما قال المهندس عمر نور، خبير التحول الرقمي والاتصالات، إنَّ الغرامات التي يفرضها جهاز تنظيم الاتصالات على الشركات يساهم في ضبط الخدمة، مؤكّدًا أنَّ هناك غرامات فرضت بقيمة تزيد على الـ35 مليون جنيه لمخالفة شركات المحمول معايير الاستجابة لشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول المتفق عليها ومخالفة ضوابط نقل الأرقام.

ونصح خبير التحول الرقمي المستخدمين الذين يعانون من نفاذ الرصيد، قائلًا إنَّ تنظيم الاتصالات خصص كود مختصر #155* للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية، أغاني، وأخبار، وألعاب، وكول تون، للحد من ظاهرة إشراك المستخدمين في خدمات دون علمهم او رغبتهم.