طابع بريد تذكاريّ بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عمل خلالها الجهاز على تعزيز مجتمع المعرفة.

توفير خدمات الاتصالات ونشرها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا

وأكدت الهيئة في بيان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل على توفير التنوع الاقتصادي للدولة، من خلال خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشتغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تطوير خدمات الاتصالات ونشرها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

مُؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان

جدير بالذكر أن مقاس الطابع «4 سم في 5 سم»، مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني الطوابع التذكارية والمتابعين لها تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.