الرئيس الأمريكي: توصلنا إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف دين الحكومة

بعد أزمة استمرت أشهر، توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار

وكتب مكارثي على «تويتر»: «أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل، وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي».

ويشمل الاتفاق عدة بنود منها:

- رفع سقف الدين لمدة عامين

- تقليص الإنفاق خلال عامين

- استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا ولم تستخدم

- تسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة، وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

فيما وصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه خطوة مهمة للأمام، موضحا أن الاتفاق يمثل توافقا ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم.

وحث الرئيس جو بايدن مجلسي النواب والشيوخ على تمرير اتفاق سقف الدين الأميركي على الفور، وفقا لشبكة العربية، ولفت إلى أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على النص التشريعي للاتفاق وعرضه على مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن اتفاق سقف الدين الأمريكي يمثل توافقا وخطوة مهمة للأمام، كما سيمنع سقف الدين تخلفا كارثيا عن السداد.

وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق ساعة ونصف أمس السبت لمناقشة الاتفاق.

التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء

وأشار مكارثي إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن، ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة 1%، في 2025.

وإذا جرى تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها ستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.