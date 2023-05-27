هل يعمل اقتصاد أمريكا بنصيحة صندوق النقد بعد تفاقم أزمة الديون؟

يواجه اقتصاد أمريكا العديد من الأزمات والتي توالت على مدار السنوات الأخيرة، ولم يكن الوحيد أو الناجي من تبعات حرب تجارية بينه وبين الصين، تلاها اندلاع أزمة الوباء العالمي والتضخم وسلاسل التوريد، لتتفجر أزمة الديون في النهاية، التي حذر صندوق النقد الدولي من تفاقمها عند فشل الحكومة الحالية في معالجتها.

صندوق النقد يحذر من انهيار اقتصاد أمريكا

ووفقا لتصريحات كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد التي حذرت من تبعات فشل أمريكا في معالجة أزمة الديون على الاقتصاد العالمي، وليس اقتصاد الولايات المتحدة وحدها المعرض للانهيار والانكماش.

وأوضحت مدير صندوق النقد، أن انهيار اقتصاد أمريكا سيقع إذا ما عجزت الإدارة الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق مع زعماء الكونجرس فيما يتعلق بـ أزمة الديون، عبر اصدار تشريع خاص برفع سقف الدين الأمريكي أو تعليقه.

الكونجرس يقف أمام نصيحة صندوق النقد لإنقاذ اقتصاد أمريكا

وفي المقابل، يقف أعضاء الكونجرس من الجمهوريين أمام مشروع رفع سقف الدين لإصلاح اقتصاد أمريكا والعمل بنصيحة صندوق النقد، بوضع شرط خفض الميزانية أمام تمرير مشروع القانون.

وتخوفا من انكماش يواجه الاقتصاد العالمي، حث صندوق النقد المسؤولين عن اقتصاد أمريكا على رفع سقف الدين «فوراً» لتجنب تفاقم التضخم وأزمة الديون والدخول في نفق مظلم.

صندوق النقد واقتصاد أمريكا.. كم تبلغ ديون الأخيرة؟

مخاوف صندوق النقد على اقتصاد أمريكا محققة وفقا لوزارة الخزانة، فإنَّ الولايات المتحدة تعاني من ديون بقيمة تريليون دولار مستحقة خلال الفترة من 31 مايو وحتى نهاية يونيو المقبل، بخلاف 13.6 مليار دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة في 11 موعد، بل الدين العام تجاوز السقف بـ 381 مليار دولار.

وينصح صندوق النقد اقتصاد أمريكا برفع سقف الدين الحكومي والذي يزيد حاليا عن 31 تريليون دولار حاليا، وهو رقم غير مسبوق إذا ما قورن بالديون السيادية في العالم.