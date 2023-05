زلة لسان بايدن عن إنقاذ نانسي بيلوسي للاقتصاد الأمريكي تثير جدلا (فيديو)

زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أعادت تسليط الضوء على نانسي بيلوسي، خلال حديث له عن إنقاذها الاقتصاد الأمريكي، حيث قال إنها ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة «الكساد الكبير» بدلاً من «الركود الكبير».

وخلال خطاب له، في أحد المؤتمرات الانتخابية، حاول الرئيس بايدن الثناء على بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، قائلا إنها ساعدت الاقتصاد الأمريكي، لكنه خلط بين فترتين هما «الكساد الكبير» بدلاً من «الركود الكبير»، وانتشر مقطع الفيديو الذي تظهر فيه زلة لسان بايدن، على وسائل التواصل الاجتماعي، مع بعض التعليقات الساخرة، حيث قال بايدن: «مع وجود نانسي بيلوسي في موقع قيادي، لا داعي للقلق بشأن ما إذا كان سيتم تمرير مشروعات القوانين، وإذا قالت إنها ستحصل على عدد الأصوات اللازمة لتمرير قانون، فهذا يعني أنها حصلت عليها، وحدث ذلك مرات عديدة، وقد حصلت على أصوات نجحت من خلالها تمرير العديد من التشريعات التي غيرت حياتها، كما أنقذت الاقتصاد الأمريكي في فترة الكساد الكبير».

Best compliment for a woman: Biden said that during the Great Depression, which was almost 100 years ago , the former speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi, saved the country's economy. pic.twitter.com/PQxqT4LaoP