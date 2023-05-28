السكة الحديد تطبق 3 خدمات جديدة قريبا.. قطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

خدمات جديدة ومتميزة أعلنتها هيئة السكك الحديدية، من المقرر أن تبدأ تطبيقها فعليا في شهر يونيو المقبل، من أجل تطوير جودة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على الوجهين البحري والقبلي.

أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد لـ«الوطن»، أنه يجرى تشغيل قطار التالجو على خط القاهرة الإسكندرية بشكل يومي، من أجل جودة الخدمة لجميع الركاب.

تشغيل قطار التالجو يوميا

وفسرت هيئة السكك الحديدية سبب تشغيل قطار التالجو يوميا على خط الوجه البحري، بأنه يأتي انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، بالإضافة إلى وصول وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو.

وأشار إلى أنه يجرى تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح خلال يونيو المقبل، استعدادا لموسم الصيف واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح وتنشيط السياحة الداخلية.

تطوير قطاع «بني سويف - أسيوط»

وثالث هذه الخدمات الانتهاء من مشروع تطوير قطاع «بني سويف - أسيوط» بالكامل بطول 250 كيلومترا في يونيو المقبل، والذي يتكون من 15 برجا رئيسيا و86 مزلقانا و24 برجا ثانويا، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 94%، وذلك بالنسبة لأبراج الإشارات.

محطات وقوف قطار 971

ومن جهة أخرى، حددت السكة الحديد محطات وقوف قطار 971 مكيف «سوهاج - القاهرة»، وهي: «المراغة وطهطا وطما وصدفا وأبوتيج وأسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط ودير مواس وملوي والمنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة والفشن وببا وبني سويف والواسطى والعياط والجيزة والقاهرة».