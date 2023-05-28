يسرا تظهر فى حفل ختام مهرجان كان السينمائي رفقة المنتج محمد التركي

ظهرت الفنانة يسرا فى حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انتهى منذ قليل، حيث ظهرت رفقة المنتج السينمائي محمد التركي رئيس مهرجان البحر الأحمر.

يسرا تظهر على ريد كاربت ختام البحر الأحمر

وحصل فيلم Fallen Leaves، في حفل الختام لإخراج آكي كوريسماكي، على جائزة لجنة التحكيم، وكانت جائزة الإخراج من نصيب تران آن هانج، عن فيلمه The Pot-Au-Feu، بينما حصل الكاتب يوجي ساكاموتو على جائزة السيناريو عن فيلم Monster.

كما حصلت الممثلة التركية ميرفي ديزدار على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في فيلم About Dry Grasses، إخراج نوري بيلج سيلان، وذهبت جائزة أفضل ممثل للياباني كوجي ياكوشو، عن دوره في فيلم Perfect Days.

جائزة الكاميرا الذهبية

بينما ذهبت جائزة الكاميرا الذهبية، لأفضل عمل أول لفيلم Inside the Yellow Cocoon Shell، إخراج ثين ان فام