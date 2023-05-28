تجديد حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز في قليوب

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز بمنطقة قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة في الواقعة ارتكاب المتهمين للجريمة بسبب خلافات بين الطرفين، كما تبين من خلال مناظرة جثمان المجني عليه أنه وصل إلى المستشفى ومصاب بـ«رش خرطوش».

وتمكن رجال الشرطة من خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة من الوصول إلى هوية مرتكبي الجريمة والقبض علىهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

مشادة مع 8 أشخاص

بدأت الجريمة ببلاغ إلى رجال الشرطة بالواقعة، وسرعان ما كان رجال الشرطة وجهات التحقيق متواجدون في مسرح الجريمة وتبين وجود دماء كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان في الواقعة وشقيق المجني علىه وتبين أنه في لحظة الواقعة حدثت مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد المتهمين عيارا من سلاح ناري بحوزته محدثا إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته.

كاميرات مراقبة

وعلى الفور قام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان في الواقعة، وقام رجال الشرطة بعد دقائق من الجريمة بضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن»: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلي جانب جناية القتل العمد، جناية أخري وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».