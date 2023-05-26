مشادة كلامية تتحول إلى جريمة قتل في الجمالية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة داخل أحد شوارع منطقة الجمالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة في الواقعة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة لتنتهي بجريمة قتل ويسقط الضحية أرضًا غارقًا في دمائه.

مشادة ثم مشاجرة ثم قتل

وخلال جلسة التحقيق السابقة وفيها أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كان كان قد حضر المتهم للتحقيق معه في حراسة مشددة، وكان مقيدا اليدين بالكلابشات، وأمام جهات التحقيق اعترف بتفاصيل جريمته وكيف أنهى حياة الشاب الأربعيني بطعنة نافذة بسبب خلاف بينهما، حيث تحولت الأمر من مشادة كلامية إلى مشاجرة ليقوم بتسديد طعنة قاتلة للضحية أسقطته أرضًا وسط بركة من الدماء

وسريعًا قام الأهالي بحمل الضحية وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفي متأثرًا بالطعنة التى تلقاها، ولتقوم إدارة المستشفي بإرسال إشارة الى قسم الشرطة بالواقعة، ويقوم رجال الشرطة من خلال سؤال شهود العيان ومن خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة ومن خلال التحريات المكثفة بتحديد هوية المتهم وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عقوبة ارتكاب جريمة القتل

عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حددها قانون العقوبات، ولكشف تفاصيل العقوبة أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة، مع توافر صلة زمنية بينها».