جامعة القاهرة تطلب 238 طبيبا للعمل بمستشفياتها.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فرص عمل جديدة لـ238 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة، وفق الشروط والقواعد الموضحة في بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم للوظائف

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون من خريجي كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس وجيد جدا في مادة التخصص، وألا يكون قد مضى على إنهائه تدريب سنة الامتياز أكثر من عامين.

كما تتضمن الشروط أن يكون أمضى عشرة أشهر على الأقل بعد تدريب الامتياز بمستشفيات جامعة القاهرة وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجلسة رقم 168 بتاريخ 2 يوليو 2013 المعتمد محضرها من الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 21 يوليو 2013، فضلا عن خضوع الأطباء الذين سوف يتم ترشيحهم في وظيفة طبيب مقيم بمختلف التخصصات الإكلينيكية لدورة تدريبية بالمستشفيات في الأورينتيشن.

المستندات المطلوبة:

- شهادة التخرج (أصل).

- شهادة الامتياز (أصل).

- شهادة الميلاد بالحاسب الآلي (أصل).

- تصريح مزاولة المهنة.

- الموقف من التجنيد.

- موافقة جهة العمل.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

طريقة التقديم

وأوضح الإعلان المنشور عبر بوابة الوظائف أن الطلبات تقدم باليد باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، قسم شئون الأطباء بإدارة الموارد البشرية بمستشفيات جامعة القاهرة الدور الخامس بالمركز القومي للسمـوم (القصر العيني) شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ النشر، ويبدأ التقديم للوظائف من اليوم 25 مايو وحتى 8 يونيو 2023.