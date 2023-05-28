سعر كيلو السكر في التموين يونيو 2023.. الصرف خلال أيام

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ سعر كيلو السكر في التموين يونيو 2023 والمقرر صرفه لحاملي البطاقات التموينية ضمن حصة السلع التموينية المستحقة للشهر المقبل بداية من الخميس 1 يونيو 2023، سيكون نفس السعر الجديد للسكر والذي تم تطبيقه ضمن صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري.

سعر كيلو السكر في التموين يونيو 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو السكر في التموين يونيو 2023 سيكون مساويا لسعر كيلو السكر في شهر مايو وهو 12.60 جنيه، وفقا للمعلن في قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2023.

حصة بطاقة التموين من السكر

ووفقا للتعليمات والضوابط الجديدة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ حصة بطاقة التموين من السلع تكون وفقا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة.

وتستكمل وزارة التموين من خلال 40 ألف منفذ بقالي تمويني على مستوى الجمهورية صرف السلع التموينية عن شهر مايو 2023، وينتهي صرفها يوم الأربعاء المقبل 31 مايو، لبدء صرف مقررات شهر يونيو بداية من يوم الخميس المقبل، إذ تخطت نسبة صرف السلع حاليا نحو 98% من إجمالي أصحاب البطاقات المستحقين لصرف الدعم التمويني، وعددهم 23 مليون بطاقة تموين.