4 شروط لضم الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها.. اعرفها

تتيح حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة ضم الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها، وهي من بين الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية أو من خلال التوجه لمكتب التموين التابع لطالب الخدمة في منطقته السكنية.

4 شروط لإتمام ضم الزوجة إلى بطاقة تموين زوجها

وأكدت مصادر في وزارة التموين، على ضرورة توافر 4 شروط لإتمام ضم الزوجة على بطاقة تموين زوجها، موضحة أن توافر هذه الشروط يؤدي إلى إتمام إضافة الزوجة على بطاقة تموين زوجها سواء تم الطلب على بوابة مصر الرقمية أو من خلال تقديمه في مكتب التموين، وتتمثل الشروط في التالي:

1- أن تكون الزوجة مقيدة إلى بطاقة تموين أسرتها أو والدها للتأكد من إدراج اسمها على قاعدة بيانات المنظومة.

2- ألا يتعدى عدد أفراد بطاقة تموين الزوج الـ4د.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.

ضم الزوجة المحرومة إلى بطاقة التموين

فيما لا تزال خدمة إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة التموين، متوقفة وهي من بين الخدمات التموينية التي أوقفتها وزارة التموين لضبط منظومة التموين، ومنها استخراج بطاقة تموين جديدة أو إضافة المواليد لحاملي البطاقات باستثناء الأسر الأولى بالرعاية المتاح لهم الخدمات المتوقفة.