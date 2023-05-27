وزارة التموين: «دعم مصر» لا يزال مفتوحًا لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح موقع دعم مصر الرقمي لأصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا رقم الهاتف المحمول لرب الأسرة على البطاقة التموينية، من خلال رابط الموقع الرسمي.

وزارة التموين وموقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر، تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، ضمن إجراءات تحديث بيانات الأفراد المدرجين على منظومة الدعم التمويني، إذ يتم تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تصفح رابط موقع دعم مصر الإلكتروني.

- اختيار أيقونة إدخال رقم بطاقة التموين والتي تظهر بمجرد فتح الصفحة الرئيسية للموقع.

- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، بعد كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما ومدون على الكارت الذكي.

- يتم تدوين رقم الهاتف المحمول، بشرط أن يكون في إحدى شركات الاتصالات الأربع.

- ثم يقوم موقع دعم مصر بارسال رسالة إلكترونية نصية تظهر أمام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية

أما عن الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، فتشمل على 8 التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.