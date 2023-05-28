10 معلومات عن ملتقى «بناة مصر».. يبحث فرص المشاركة والتصدير

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى «بُناة مصر»، والذي يعد الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، حيث يناقش عددا من القضايا الخاصة بهذا القطاع، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وفود عربية وأفريقية.

ويناقش المؤتمر استراتيجية الدولة لتصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج، ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان.

معلومات عن ملتقى «بُناة مصر»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ملتقى «بُناة مصر، كالتالي.

1- يقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».

2- يشارك في الملتقى أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.

3- المملكة العربية السعودية ضيف شرف الملتقى هذا العام.

4- يتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة.

5- يناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة.

6- إتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها.

7- بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية.

8- طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها، والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة.

9- عرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.