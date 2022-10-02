«ميار» خريجة «بُناة مصر الرقمية»: اشتغلت في شركة عالمية بفضل المبادرة

تعتبر مبادرة بُناة مصر الرقمية، فريدة من نوعها، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من الشباب خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

ضمن خريجة هذه المبادرة التي تم إطلاقها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ميار عطاوية، التي تخرجت عام 2020 في كلية الهندسة، قسم ميكاترونكس، جامعة عين شمس بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وتخرجت من مبادرة بناة مصر الرقمية شهر يناير 2022 في تخصص علوم الروبوتات والأتمتة.

ميار: التحقت بالعمل في شركة عالمية بعد التخرج

تقول ميار عطاوية لـ«الوطن»، إنها بعد أن تخرجت من المبادرة بشهر واحد، التحقت بالعمل في إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء البرامج المدمجة للسيارات، مشيرة إلى أن أنها تقدمت لنفس الوظيفة قبل الحصول على مبادرة بناة مصر الرقمية ولكن لم يتم قبولها.

وأضافت، أن أكثر ما يميز المبادرة، منحة درجة الماجستير المهني، من أرقي الجامعات العالمية، التي تركز علي التطبيق العملي من خلال المشروعات، وبالتالي يكون الطالب معدًا علميًا وعمليًا لمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن المبادرة ليست مجرد منحة ماجستير، ولكنها تعد برنامجًا متكاملًا: «بجانب دراستي للماجستير بجامعة أوتاوا بكندا، درست اللغة الإنجليزية، ومهارات مهمة لبناء الشخصية القيادية والإدارية وموضوعات مرتبطة ببيئة العمل مثل أساسيات الاقتصاد والقانون، بالإضافة إلى تدريب عملي حصلت عليه من إحدى الشركات العالمية وحصلت منه على شهادتين مطلوبين في سوق العمل».

سد الفجوة بين الدراسة النظرية الجامعية والاحتياج للخبرة العملية

وأشارت إلى أن برنامج المبادرة يساهم في سد الفجوة بين الدراسة النظرية الجامعية والاحتياج للخبرة العملية في سوق العمل، موضحة أنها واجهت مشكلة كبيرة بعد التخرج من الجامعة من خلال المقابلات التي قامت بها مع الشركات، وبرغم التقدير الذى تخرجت به من الجامعة إلا أنها كنت في أمسّ الحاجة إلى الخبرة العملية.