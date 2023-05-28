إعلان حالة الطوارئ بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد لمواجهة الأمطار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق الشركة بإقليم القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، وذلك استعدادا للطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد اللواء عبد الحميد، أن هناك فرق طوارئ في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، لافتا إلى العمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات»، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

التنسيق مع الأجهزة التنفيذية

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، قد عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتا التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدني، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ على أكمل وجه.