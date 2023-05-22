قطع مياه الشرب عن منطقة الأزهري في بني سويف للصيانة اليوم.. 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن منطقة وحي الأزهري بمدينة بني سويف، اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين حتى الساعة 1 صباح اليوم التالي، وذلك للقيام بأعمال ربط خط 8 بوصة بالمنطقة.

«مياه بني سويف» تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الربط اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

حصول محطة مياه أبو صير على اعتماد سلامة ومأمونية المياه

وفي سياق آخر، حصلت محطة مياه أبو صير بمركز الواسطى، على اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي الإصدار الأول من اللجنة العليا للمياه، في إطار اهتمام الشركة بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، وأنها تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى لتوفير خدمة أفضل للمواطنين.