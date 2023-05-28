سيارات شركة مياه البحر الأحمر تسحب آثار الأمطار بمدينة سفاجا

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بعدد من السيارات والمعدات وفرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي وفرق الأزمات والطوارئ بالشركة لسحب تجمعات مياه الأمطار بمدينة سفاجا وشفط المياه وإزالة آثار الأمطار.

إعلان حالة الطوارىء

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر برئاسة المهندس محمد عيسى في بيان لها اليوم الأحد إعلان حالة الطوارئ وجاهزية جميع الفرق والسيارات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية.

شكاوى المواطنين في البحر الأحمر

وأشارت الشركة إلى أن الخط الساخن يتلقى استقبال شكاوى المواطنين استفسارات وبلاغات المواطنين طوال اليوم على مدار الساعة للتعامل معها على الفور.

تقلبات الأحوال الجوية

كانت شهدت سفاجا تقلبات الأحوال الجوية وسقوط أمطار رعدية ورفع حالة الطوارىء والتنبيه بحصر تجمعات المياه وشفطها، ومراجعة والأسلاك المكشوفة، بالأعمدة الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي جراء سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار رعدية على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، واستمرار تقلبات الأحوال الجوية وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.