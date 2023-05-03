«المركزي»: ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ4 مليارات دولار خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، أنّ إيرادات رسوم المرور في قناة السويس ارتفعت إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

ارتفاع متحصلات النقل

وكشف المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 45.1% لتصل إلى 6.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2022 مقابل نحو 4.7 مليار دولار.

انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 17.3%، مسجلة على نحو 30.2 مليار دولار، مقارنة مع نحو 36.5 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

عجز حساب المعاملات الجارية

وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسن بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ ديسمبر) من السنة المالية 2022-2023.