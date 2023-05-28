مدينة زويل تطلق كلية جديدة لإدارة الأعمال.. الدراسة تبدأ بها في سبتمبر

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدء الدراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، والتي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات أجنبية، وتنطلق الدراسة بها سبتمبر 2023 المقبل.

وتتبنى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فلسفة، تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي؛ لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم وتحث على الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy، حيث يتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال.

كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي

ويعد هذا هو التوجه العالمي الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية في مسيرتها نحو زيادة العلم والاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعد سوقاً واعدة لترويج الاكتشافات العلمية والهندسية وتحويلها من مجرد أوراق بحثية إلى مشروعات بناءة تواجه تحديات وقضايا المجتمع.

ويقول الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إنّ مجلس إدارة المدينة وجد أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد إطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي؛ لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي، وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر، ولديه قدرة على تغيير الواقع، ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي، وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الأعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة.